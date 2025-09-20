İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Altay Bayındır 11'de başladı! Manchester United, Chelsea'yi devirdi

İngiltere Premier League'in 5. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Milli kalecimiz Altay Bayındır maçta 90 dakika görev aldı.

Altay Bayındır 11'de başladı! Manchester United, Chelsea'yi devirdi
İngiltere Premier League'in 5. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Maça hızlı başlayan United, 5. dakikada Chelsea'de Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakaladı. Kırmızı Şeytanlar, 14. dakikada Fernandes ve 37. dakikada Casemiro'nun golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

Manchester United'da Casemiro karşılaşmanın 45+5. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Chelsea, 80. dakikada Chalobah ile farkı bire indirdi ancak kalan sürede beraberlik golünü bulamadı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 7'ye yükseltirken, Chelsea 8 puanda kaldı.

