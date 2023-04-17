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Spor

Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır belinde oluşan ağrı nedeniyle son oynanan MKE Ankaragücü maçında takımda yer alamamıştı. Altay Bayındır'ın bel fıtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiği sarı-lacivertli ekip tarafından duyuruldu.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Altay Bayındır ameliyat oldu
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Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası genç eldivenin rehabilitasyon ve tedavi süreci başladı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisi Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin başarılı kaleci Altay Bayındır bu sezon çıktığı 40 maça çıkarken kalesinde 45 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

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