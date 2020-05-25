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Spor

Altay Bayındır Avrupa'nın gözdesi! Sheffield ve Ajax...

Fenerbahçe'nin genç kaleci Altay Bayındır, Premier Lig takımlarından Sheffield United'ın transfer gündeminde... Genç eldiveni Hollanda devi Ajax da istiyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:52
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Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır, gösterdiği performansla A Milli  Takımı'a kadar yükselmeyi başarmıştı.

Genç eldiven, bu başarısı sonrasında Premier Lig kulüplerinin dikkatini iyiden iyiye çekerken, examinerlive.co.uk adlı internet sitesi, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Ada ekibi Sheffield United'ın, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı duyurulan haberin detayları şu şekilde:

"Dean Henderson'un geleceği henüz bilinmiyor. Sheffield United, Henderson'u gelecek sezon takıma getiremedikleri taktirde, yerine önemli bir ismi istiyor.

Wilder (Sheffield teknik direktörü) daha önce Fenerbahçe'yi izledi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Henderson, Sheffield'a dönmemesi halinde dümen Altay Bayındır'a kırılacak.

Genç kaleci, bu sezon 27 maçta görev aldı. Ülkesinin Genç ve A Milli Takımlarında forma giydi. Öte yandan 5 kez kalesini gole kapatan Altay'a Ajax da ilgi duyuyor."

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