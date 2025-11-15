İSTANBUL 17°C / 10°C
  Altay Bayındır: Bayrak için mücadele ediyoruz
Spor

Altay Bayındır: Bayrak için mücadele ediyoruz

A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Bulgaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Her kampta atmosferimiz çok güzel, kim gelirse gelsin biz bir bütünüz. Bayrak için mücadele ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2025 Cumartesi 20:09
Altay Bayındır: Bayrak için mücadele ediyoruz
A Milli Takım'da Altay Bayındır, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi, "Güzel bir galibiyet alıp güzel bir akşam geçiririz umarım. Her kampta atmosferimiz çok güzel, kim gelirse gelsin biz bir bütünüz. Bayrak için mücadele ediyoruz. Kampta güzel bir hava vardı" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, "Saha içinde ve saha dışında sürekli birlikteyiz. Çok iyi arkadaşlığımız var. Umarım güzel galibiyetler alıp arkadaşlığımızı daha da pekiştiririz" dedi.

