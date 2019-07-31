30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,581
  • 6,1909
  • 254.549
  • 102.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Altay Bayındır: Camiamıza layık olabilmek için her şeyi yapacağız

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Audi Cup'ta oynanan Real Madrid karşılaşmasının ardından konuştu.

21 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'ye yakışır bir oyuncu olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"EKSİKLERİMİZDEN DERS ALDIK"

Bu tür turnuvalarda yer almanın prestij açısından çok iyi olduğunu vurgulayan Bayındır, "Türkiye'den Fenerbahçe camiası olarak bu turnuvada yer almak prestij açısından önemliydi. Hazırlık maçları oynadık. Gol yenilebilir, atılabilir, her şey olabilir. Bunlara takılmamak gerekiyor. Eksiklerimizi gördük, bunlardan ders çıkardık. Şimdi İstanbul'a dönüp, ligimize en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"CAMİAMIZA LAYIK OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Altay Bayındır, karşılaşmadaki etkili performansıyla ilgili soruya ise, "Kurtarışlarıma değil de daha çok yediğim gollerime odaklıyımç. Bİraz sonra gittiğimde onları izleyeceğim. Fenerbahçe'de oynıyoruz, burada hedef her zaman "Nasıl daha iyi olurum?"dur. İnşallah Fenerbahçe camiasına layık olmak için her şeyi yapacağız." cevabını verdi.

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

Sabancı Holding CEO'su değişti

Sabancı Holding CEO'su değişti

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

3 milyon hektarı aşkın orman kül oldu

3 milyon hektarı aşkın orman kül oldu

Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi

Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi

Şırnak yeniden inşa ediliyor

Şırnak yeniden inşa ediliyor
 

POPÜLER HABERLER

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Doğanın küçük canlıları

Doğanın küçük canlıları

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA