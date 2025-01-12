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Spor

Altay Bayındır devleşti! Manchester United kupada turladı

İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United penaltılar sonucunda 5-3 geçmeyi başardı.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 21:05 - Güncelleme:
Altay Bayındır devleşti! Manchester United kupada turladı
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İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United penaltılar sonucunda 5-3 geçmeyi başardı.

Manchester United, 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 61. dakikada Diogo Dalot'un ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı.

Gabriel Magalhaes, 63. dakikada skora eşitliği getirdi.

Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi Altay Bayındır, 72. dakikada Martin Ödegaard'ın penaltı vuruşunda gole engel oldu.

Mücadelenin 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma süresi 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaptı. Arsenal'de ise Kai Havertz, Altay'ı geçemedi.

Altay Bayındır, yaptığı iki kurtarışla turun mimarı oldu.

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