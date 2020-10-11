Fenerbahçe son dönemde Avrupa'ya sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu. Kanarya, Eljif ve Vedat Muriç'i elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti. Önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.
Kanarya 2019 yazında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon euroya sattı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Vedat Muriç'i Lazio'ya 17.5 milyon euroya gönderdi.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Sarı- Lacivertliler genç kaleciyi yüksek bir bedelle satarak kaynak oluşturacak.
Yönetim Altay Bayındır'ı takip eden kulüplerle sezon sonunda masaya oturacak. Tıpkı Eljif Elmas ve Vedat Muriç'de olduğu gibi iyi bir stratejiyle elden çıkartılacak.