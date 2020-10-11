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Spor

Altay Bayındır Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak

Fenerbahçe son iki yıldır Eljif Elmas ve Vedat Muriç'i elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti. Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 09:44 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:44
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Fenerbahçe son dönemde Avrupa'ya sattığı oyuncularla sürdürülebilir bir ekonomiye kavuştu. Kanarya, Eljif ve Vedat Muriç'i elden çıkartarak transferde daha rahat hamle şansı elde etti. Önümüzdeki sezon ise Altay Bayındır'ı astronomik bir bedelle satmayı planlıyor.

KULÜP RAHAT BİR NEFES ALDI

Kanarya 2019 yazında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon euroya sattı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Vedat Muriç'i Lazio'ya 17.5 milyon euroya gönderdi.

AMAÇ YÜKSEK BEDELLE SATMAK

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. Sarı- Lacivertliler genç kaleciyi yüksek bir bedelle satarak kaynak oluşturacak.

SEZON SONU MASAYA OTURACAK

Yönetim Altay Bayındır'ı takip eden kulüplerle sezon sonunda masaya oturacak. Tıpkı Eljif Elmas ve Vedat Muriç'de olduğu gibi iyi bir stratejiyle elden çıkartılacak.

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