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Spor

Altay Bayındır formayı kaptı! İlk maçına FA Cup'ta çıkacak

Sezon başında Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır yarın ilk resmi maçına çıkacak. Altay'ın Manchester'daki durumunu değerlendiren İngiliz gazeteci James Hunsley 'Bence Onana, Altay'dan korkmalı' dedi. İşte detaylar...

27 Ocak 2024 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Altay Bayındır formayı kaptı! İlk maçına FA Cup'ta çıkacak
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan kaleci Altay Bayındır, yarın akşam tarihi bir gün yaşayacak. 2023'te yeni takımıyla sahaya çıkamayan millî file bekçisi, Manchester United'ın kalesini ilk kez korumaya hazırlanıyor.

İLK MAÇI FA CUP'TA

Altay Bayındır, İngiliz devi ile ilk maçına FA Cup'ta çıkacak. Manchester United, FA Cup 4. Tur karşılaşmasında yarın saat 19.30'da deplasmanda İngiltere 2. Lig ekibi Newport ile karşı karşıya gelecek. Takımın as kalecisi Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun için mücadele ediyor ve ikinci kaleci Altay Bayındır, şimdi tüm hünerlerini sergilemeye hazır durumda.

TEN HAG AÇIKLADI

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Newport ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Hollandalı menajer, yarın akşamki karşılaşmada kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını doğruladı. Ten Hag, "Altay Bayındır, Newport County maçında kalede olacak. O çok motive ve bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Artık zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"ONANA KORKMALI!"

Manchester United'ı yakından takip eden İngiliz gazeteci James Hunsley, Altay Bayındır'ın ilk maçı öncesinde son durumu Fanatik'e değerlendirdi. Altay'ın Onana'ya as kaleci olarak rakip olacağını vurgulayan Hunsley, "Bence iyi iş çıkaracak! Ten Hag'in basın toplantısında bahsettiği gibi, Türkiye'de Fenerbahçe'de baskıyla başa çıkmaya alışkın ve bu durumun üstesinden gelecektir. Newport'a karşı iyi oynarsa United'ın önümüzdeki birkaç maçına ilk 11'de başlayabilir. Ayrıca Onana, Kamerun'da ilk 11 dışında bırakıldı. Altay bu süreçte elini iyice ısıtırsa Onana'ya 1 numarada rakip olmaması için hiçbir sebep yok. Onana bence korkmalı!" dedi.

"TARAFTAR, ŞANS VERİLMESİNİ İSTİYOR"

Goal'ün İngiltere muhabiri, Manchester United taraftarlarının Altay ile alakalı görüşlerini ise şu sözlerle aktardı: "Taraftarlar ona şans verilmesini istiyorlar. Ocak ayındayız ve hâlâ United formasıyla ilk maçına çıkmamış olması büyük talihsizlik. Bu yüzden onu iş başında görmek için sabırsızlanacaklarını tahmin ediyorum!"

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