Altay Bayındır: Hocamız babacan bir tavırla bizlere sahip çıkıyor

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, "Lider olmak zordur, lider kalmak daha zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bol gollü galibiyetlere devam ederiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Bayındır, "Güzel bir gidişat varsa, büyük bir camiada oynuyorsanız galibiyetler her zaman güzel ve değerlidir. Lider olmak zordur, lider kalmak daha zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bol gollü galibiyetlere devam ederiz. Şimdi bir Avrupa maçımız var, o maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. İnşallah onu da kazanıp yolumuza sağlıklı bir şekilde devam ederiz." diye konuştu.

"HOCAMIZ BABACAN BİR TAVIRLA BİZLERE SAHİP ÇIKIYOR"

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini tribünlere alkışlatması hakkında konuşan milli kaleci, "Hoca benim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Bizler de hocamızın dediği sisteme uygun bir şekilde sahada oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz zaten hoca da bu sebepten dolayı bize sahip çıkıyor. Hocanın arkamızda durması hem özgüven veriyor hem daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyor, birçok şeyi konuşuyor ve değerlendiriyoruz. Hocamız babacan bir tavırla bizlere sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"GERİYE DE DÜŞSEK ÖNE DE GEÇSEK MÜCADELEMİZ HER ZAMAN BÖYLE OLACAK"

Fenerbahçeli taraftarların kendilerini hem iç sahada hem deplasmanda yalnız bırakmadığını aktaran Bayındır, "Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Bir olduğumuz zaman kendimizi daha güçlü hissediyor ve daha iyi mücadele ediyoruz. İyi bir gidişatımız var. Ben eve gittiğimde maçı defalarca tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Bugün buraya birçok taraftarımız geldi, hepsine canı gönülden teşekkür ederiz. Onlar bize destek çıktığında biz arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz her zaman böyle olacak." şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH O SAYIYI GEÇERİZ"

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 104 gol attığı sezonla ilgili gelen soruya ise, "Önde oynuyoruz. Bu da gözüküyor. İnşallah o sayılara ulaşır ve o sayıları da geçeriz. Çok gol atıyoruz. Göreceğiz, belki geçeriz. Güzel olur geçersek." şeklinde cevap verdi.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin oynadığı sistemde savunma hattının önde kurulmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Bugün de birçok kez bu oldu. Çoğu iyi bir şekilde geçti. Savunma hattımız önde oluyor. Hocamızın bir sistemi var. Biz de hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Farklı ve güzel bir sistem. Rakibi baskı altına aldığımız bir sistem." şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.