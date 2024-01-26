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Spor

Altay Bayındır için beklenen an! İlk maçına çıkıyor

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da henüz forma giyemeyen Altay Bayındır, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli kaleci, Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle FA Cup'ta oynanacak Newport Country mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

26 Ocak 2024 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Altay Bayındır için beklenen an! İlk maçına çıkıyor
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'a imza atan Altay Bayındır, takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup 4'üncü Turu'nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak.

Altay Bayındır, Newport County'ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ERIC TEN HAG AÇIKLADI

"Altay Bayındır, Newport County maçında kalede olacak. O çok motive ve bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Artık zamanı geldi."

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