Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'a imza atan Altay Bayındır, takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup 4'üncü Turu'nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak.

Altay Bayındır, Newport County'ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ERIC TEN HAG AÇIKLADI

"Altay Bayındır, Newport County maçında kalede olacak. O çok motive ve bu anı sabırsızlıkla bekliyor. Artık zamanı geldi."