Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedel karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de aradığını bulamadı. Sezon sonunda fazla süre alamadığı Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiltere basınında yer alan habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, bu durumdan rahatsız. Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen milli file bekçisi sezon sonunda takımdan ayrılacak.

ALTAY BAYINDIR İÇİN DEV DERBİ

Haberde, 25 yaşındaki milli kalecinin Türkiye'ye geri döneceği öne sürülürken Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız file bekçisi için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu gözlemlediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United ile 1 maça çıkan Altay, kalesinde 2 gol gördü.