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Spor

Altay Bayındır için dev kapışma! Ezeli rekabet bu sefer transfere sıçradı

Sezon başında İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için Süper Lig devlerinden beklenmedik bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin eski kaptanına, Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu. İşte haberin detayları...

28 Şubat 2024 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Altay Bayındır için dev kapışma! Ezeli rekabet bu sefer transfere sıçradı
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Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedel karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de aradığını bulamadı. Sezon sonunda fazla süre alamadığı Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İngiltere basınında yer alan habere göre; Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, bu durumdan rahatsız. Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen milli file bekçisi sezon sonunda takımdan ayrılacak.

ALTAY BAYINDIR İÇİN DEV DERBİ

Haberde, 25 yaşındaki milli kalecinin Türkiye'ye geri döneceği öne sürülürken Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız file bekçisi için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu gözlemlediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United ile 1 maça çıkan Altay, kalesinde 2 gol gördü.

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