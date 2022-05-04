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Spor

Altay Bayındır için harekete geçtiler! Görüşmeler başladı

Altay Bayındır, başarılı performansıyla Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Altay Bayındır ile uzun vadeli sözleşme düşünüyor. İşte detaylar...

4 Mayıs 2022 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, performansıyla büyük beğeni toplayan ve takımın vazgeçilmezi olan Altay Bayındır için harekete geçti. 2023'ün yazında sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile uzun vadeli sözleşme düşünülüyor.

ALTAY BAYINDIR, FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Fenerbahçe'nin 2019'un yaz aylarında MKE Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır, başarılı performansıyla kısa sürede sarı-lacivertlilerin birinci kalecisi olmayı başardı.

2 YILDA DEĞERİNİ KAT KAT ARTIRDI

Altay Bayındır'ın piyasa değeri Fenerbahçe'ye geldiği 2019'dan bu yana yaklaşık 26 kat artarak 600 bin eurodan 15.5 milyon euroya yükseldi.

FENERBAHÇE, ALTAY BAYINDIR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde takımın vazgeçilmezi olan Altay Bayındır ile uzun vadeli sözleşme düşünülüyor. Bu doğrultuda 24 yaşındaki file bekçisi ile şimdiden görüşmelere başlandı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Altay Bayındır, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 28 resmi maçta forma giyerken 18 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. 23 yaşındaki kaleci 33 gole engel olamazken 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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