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Spor

Altay Bayındır için seçim zamanı

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Altaya Bayındır'a hem Suudi Arabistan'dan hem de Ajax'tan teklif geldi. Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında olan milli kalecinin kararı bekleniyor.

Fanatik17 Ağustos 2023 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Altay Bayındır için seçim zamanı
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Yeni kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut kaleci Altay Bayındır'ın durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin yabancı kaleci transferi sonrası Milli file bekçisi kulübeye mahkum kalacak. Suudi Arabistan'dan teklif alan Altay Bayındır'a Ajax'ın da ilgisi olduğu öğrenildi.

Hollanda ekibi, Rulli'nin sakatlığı sonrası, uzun süredir takip ettiği 25 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Altay, Suudi Arabistan'a giderse çok daha iyi maaş alabilir. Milli kaleci, Ajax'a gitmesi halinde ise Avrupa'da kendini kanıtlama imkanına sahip olacak.

Milli eldivenin gelecek kariyeri adına kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.

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