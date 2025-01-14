FA Cup 3. Tur'da normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın 72. dakikasında Odegaard'ın penaltısını kurtaran, seri penaltı atışlarında da Havertz'i durduran Altay, yaptığı çılgın kurtarışlarla Manchester United'ın Arsenal'ı elemesini sağladı. Milli kaleci, Mirror, Sun, Sky, Daily Mail, Guardian gibi önde gelen basın kuruluşlarının sayfalarında geniş yer buldu. M.United, kapak fotoğrafını Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltıyı yaptı.

Teknik Direktör Ruben Amorim, "O bizim kahramanımız" diye oyuncusunu tebrik etti. Kulübün yöneticisi ve efsane kalecisi Van der Sar, "İyi iş çıkardın" paylaşımı yaptı. Yıldız futbolcu Zirkzee de Türkçe olarak, "İyi kurtardın abi!" yazdı. Kaptan Bruno Fernandes, "Birinci sınıf kaleci" derken golcü Hojlund da "Altay bir hayvan!" yorumunu yaptı.

HOJLUND'A ESPRİLİ YANIT!

Manchester United'ın Danimarkalı forveti Hojlund'un yaptığı, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' olduğunu öğrendim. İşte 'maçın hayvanı' ile tanışın" paylaşımına Altay Bayındır esprili bir yanıt verdi. Başarılı file bekçisi, "My hayvan" diye karşılık verdi, bu cevapla sosyal medya adeta yıkıldı.