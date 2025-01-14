İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4992
  • EURO
    36,4548
  • ALTIN
    3047.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır için Türkçe paylaşım yaptı! “İyi kurtardın abi”
Spor

Altay Bayındır için Türkçe paylaşım yaptı! “İyi kurtardın abi”

Manchester United'ın Arsenal ile karşılaştığı FA Cup maçında yaptığı kurtarışlarla 'Maçın Adamı' seçilen milli kaleci Altay Bayındır'a takım arkadaşlarından tebrik yağdı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in 'Kahramanımız' dediği Altay için Zirzkee de Türkçe, “İyi kurtardın abi” paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

Akşam14 Ocak 2025 Salı 09:12 - Güncelleme:
Altay Bayındır için Türkçe paylaşım yaptı! “İyi kurtardın abi”
ABONE OL

FA Cup 3. Tur'da normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın 72. dakikasında Odegaard'ın penaltısını kurtaran, seri penaltı atışlarında da Havertz'i durduran Altay, yaptığı çılgın kurtarışlarla Manchester United'ın Arsenal'ı elemesini sağladı. Milli kaleci, Mirror, Sun, Sky, Daily Mail, Guardian gibi önde gelen basın kuruluşlarının sayfalarında geniş yer buldu. M.United, kapak fotoğrafını Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltıyı yaptı.

Teknik Direktör Ruben Amorim, "O bizim kahramanımız" diye oyuncusunu tebrik etti. Kulübün yöneticisi ve efsane kalecisi Van der Sar, "İyi iş çıkardın" paylaşımı yaptı. Yıldız futbolcu Zirkzee de Türkçe olarak, "İyi kurtardın abi!" yazdı. Kaptan Bruno Fernandes, "Birinci sınıf kaleci" derken golcü Hojlund da "Altay bir hayvan!" yorumunu yaptı.

HOJLUND'A ESPRİLİ YANIT!

Manchester United'ın Danimarkalı forveti Hojlund'un yaptığı, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' olduğunu öğrendim. İşte 'maçın hayvanı' ile tanışın" paylaşımına Altay Bayındır esprili bir yanıt verdi. Başarılı file bekçisi, "My hayvan" diye karşılık verdi, bu cevapla sosyal medya adeta yıkıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.