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Spor

Altay Bayındır, ilk maçına çıktı! Manchester United 4 golle kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 4-1'lik skorla kazandı. Altay Bayındır, kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlamış oldu.

Haber Merkezi13 Nisan 2025 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Altay Bayındır, ilk maçına çıktı! Manchester United 4 golle kaybetti
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 4-1'lik skorla kazandı.

Altay Bayındır, Lyon ile oynanan Avrupa Ligi maçında hatalı goller yiyen ve yoğun şekilde eleştirilen Andre Onana yerine maça ilk 11'de başladı. Milli kaleci, kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlamış oldu.

Newcastle, 24. dakikada Sandro Tonali ile öne geçti. Manchester United, 37. dakikada Alejandro Garnacho ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 49 ve 64'te Harvey Barnes, 77. dakikada Bruno Guimaraes ile galibiyete ulaştı.

Newcastle, böylece ilk 5 isabetli şutunda 4 gol bulmuş oldu.

NEWCASTLE'DAN 4'ÜNCÜ SIRA İÇİN DEV ADIM

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Newcastle, puanını 56'ya çıkardı. Newcastle, Manchester City ve Chelsea'den 1 maç eksiği olmasına karşın puan farkıyla 4'üncü sıraya yükseldi.

MANCHESTER UNITED GALİBİYETE HASRET

Son 5 maçta 1 kez kazanabilen Manchester United ise 38 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Manchester United ise sahasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile karşılaşacak.

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