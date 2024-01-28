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Spor

Altay Bayındır ilk maçının ardından konuştu!

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, ilk kez forma giydiği Newport maçının ardından konuştu.

28 Ocak 2024 Pazar 22:56 - Güncelleme:
Altay Bayındır ilk maçının ardından konuştu!
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Manchester United'ın Newport ile karşı karşıya geldiği maçta ilk kez forma giyen Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından konuştu.

Altay Bayındır yaptığı açıklamada, "Yeni ailem burasıymış gibi hissediyorum. Herkesin beni desteklediğini görüyorum. Eğer beni desteklerlerse her maçta her şeyimi veririm." dedi.

Altay Bayındır ayrıca, "Destek tüm oyuncular için önemlidir. Bu duyguyu anlatamam. Manchester United gibi büyük bir kulüpte forma giyen ilk Türk oyuncu oldum. Her gün kendime nasıl gelişebilirim sorusunu soruyorum" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın ilk kez forma giydiği maçta Manchester United, Newport'u 4-2 mağlup etti.

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