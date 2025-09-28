İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Brentford, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Manchester United'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruduğu mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago ile 90+5. dakikada Mathias Jensen attı. Manchester ekibinin tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Altay Bayındır kalesinde 3 gol görürken, 5 kez de kurtarış yaptı. İngiliz basını Altay'ın performansı konusunda ikiye bölündü. Bazı yorumlarda Türk kalecinin 3 gol yemesine rağmen hatasız olduğu ve farkın açılmasını önlediği savunulurken, pozisyon almada sıkıntı yaşadığını ileri sürenler de oldu. İngiliz basınında yer alan Altay Bayındır yorumları şöyle:

The Standard: "United kalecisi için yine karışık bir öğleden sonraydı. Thiago'nun açılış golüne karşı hiçbir şey yapamadı, ancak Brezilyalı'nın ikinci şutunda büyük bir etki yarattı ve top kalecinin üzerinden geçti. Sepp van den Berg ve Nathan Collins'in gollerini engellemek için art arda iki mükemmel kurtarış yaptı. Jensen'ın uzatma dakikalarındaki şutu ise kaleyi şaşırttı."

Daily Mail: "Üç golde de pek şansı yoktu ancak Van den Berg, Collins ve Ouattara'nın vuruşlarında akıllıca kurtarışlarıyla United'ı oyunda tuttu. Duran toplarda, özellikle Kayode'nin uzun paslarında zorlandı."

Manchester Evening News: "İlk golde şansı yoktu ama ilk yarıda üst üste yaptığı iki güzel kurtarışla United'ı oyunda tuttular. İkinci golü yemeden hemen önce ilk kurtarışı yapmakta başarılı oldu. Maçın sonlarına doğru uzaktan atılan golle yenildi."

Manchester World: "Brentford'un açılış golüne karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu. Skoru düşük tutmak için birkaç önemli kurtarış yaptı ancak ikinci ve üçüncü gollerde biraz daha iyi iş çıkarmalıydı."

Goal: "Sepp van den Berg ve Nathan Collins'in şutlarını iyi kurtardı ancak ikinci golde en iyi performansını sergileyemedi. Schade'nin ortasını tehlike bölgesine gönderdi ancak Thiago'nun şutunu kurtaramadı. Ouattara'nın kurtarışı gerçekten etkileyiciydi."

United in Focus: "Hiçbir golde doğrudan hatası yoktu, ancak daha iyi bir kaleci en azından bir golün olmasını engeller. Bu deneyin sona ermesi gerekiyor. Man Utd taraftarları, Senne Lammens'in hata yapmasını ve gelişimine yatırım yapılmasını tercih eder."

Express: "İlk golde hiçbir şey yapamadı. Sepp van den Berg ve Nathan Collins'in kafa vuruşlarını harika kurtardı, ardından yapılan ortayı direkt Thiago'ya doğru çelerek ikinci golü yedi. Mathias Jensen'in galibiyet golünde berbat bir pozisyon aldı."

Vavel: "Bayındır, savunmanın zor anlarından birinde iki muhteşem kurtarış yaparak, Thiago'nun ikinci golünden önce United'ın 2-0 geriye düşmesini engelledi. 27 yaşındaki oyuncu, Brentford'un uzun taç atışlarının etkili olmasını engellemek için önemli kurtarışlar yaptı ve ceza sahasına hakim oldu. Ev sahibi takımın ikinci golü için daha iyisini yapabilirdi, ancak bu ihtiyaç duyulan olumlu bir performanstı."

The Busby Babe: "Bu sezonki en iyi maçıydı ve kurtarışlar olmasa daha kötü olabilirdi ama üçüncü golde daha iyisini yapmalıydı."