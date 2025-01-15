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Spor

Altay Bayındır İngiltere defterini kapatıyor mu? O detayı resmen duyurdular

Altay Bayındır için İngiliz basınından çarpıcı bir haber geldi. Manchester United'dan ayrılması gündemde olan ve transfer dönemini bekleyen milli kaleci, son oynanan Arsenal maçından sonra kararını resmen verdi. İşte Altay Bayındır'ın geleceğine ilişkin kararı...

Akşam15 Ocak 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Altay Bayındır İngiltere defterini kapatıyor mu? O detayı resmen duyurdular
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İngiltere'de son oynanan FA Cup 3. Tur müsabakasında Altay Bayındır'ın kalesinde devleşerek ManU'ya turu getirmesi gündemden düşmüyor. Birçok spor yazarı ve gazete, bu maçın Altay için kırılma noktası olduğunu belirterek Onana'dan formayı devralacağını belirtirken, bir gelişme daha yaşandı.

Bu maçtan önce takımdan ayrılması gündemde olan ve Süper Lig devleriyle de ismi geçen Altay Bayındır'ın, kararını nihayet verdiği bildirildi.

ALTAY BAYINDIR AYRILIYOR MU?

İngiliz basınındaki habere göre; Altay Bayındır'ın, Arsenal maçından sonra takımda kalma kararı aldığı belirtildi. Bu kapsamda Onana ile forma rekabetine girmeye hazırlanan Altay'ın, İngiltere'den ayrılığı şimdilik rafa kaldırdığı da aktarıldı.

Altay ile başta Hull City olmak üzere Celtic ve Süper Lig'den bazı takımların yakından ilgilendiği biliniyordu.

Bu sezon Manchester United formasıyla FA Cup ve Lig kupası olmak üzere 4 resmi maça çıkan Altay Bayındır, henüz Premier Lig'de forma şansı bulamadı.

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