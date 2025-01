İngiltere FA Cup mücadelesinde Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. United'da Altay Bayındır, ortaya koyduğu performansla kalesinde resmen devleşti. Martin Ødegaard'ın 72. dakikada kullandığı penaltıyı çıkaran Altay için her şey daha yeni başlıyordu.

Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gidince sahneye yine Altay Bayındır çıktı. Havertz'in kullandığı penaltıya geçit vermeyen Altay Bayındır, turu United'a getiren isim oldu. Harika bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleci, İngiltere'de manşetleri süsledi.

"ALTAY OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Tbrfootball: Altay Bayındır, oyununun her alanında mükemmeldi, Arsenal'in duran toplarındaki baskıya rağmen yüksek pozisyonlarda başarılıydı ve şut kurtarma becerisi de olağanüstüydü.

"ONUN İÇİN BÜYÜK BİR AN"

Takım arkadaşı Bruno Fernandes'in BBC One röportajı: Altay için büyük bir an, ilk penaltı ve bir kurtarış daha. Onun adına gerçekten mutluyuz. İkinci kaleci olmak zor, o buraya oynamaya geldi, şansını her yakaladığında bizim için birinci sınıf, antrenmanlarda birinci sınıf, herkes için her zaman hazır ve bu anı gerçekten hak ediyor.

"MÜKEMMEL KURTARIŞLAR"

Thepeoplesperson: Türk, sonucu dengede tutan bir dizi mükemmel kurtarış yaptı. Kahramanlıkları, son düdükten sonra onun hakkında şiirsel bir şekilde konuşan Amorim'in gözünden kaçmadı.

"KAHRAMANIMIZ OLDU"

ManU Teknik Direktörü Amorim: Tottenham'a maçından sonra herkes Altay'ı suçluyordu ve bunu anlayabiliyorum. Bugün ise o bizim kahramanımızdı. Çok çalışıyor ve hayatta güzel şeyler var. Birkaç hafta önce zor bir dönemden geçiyorduk ama şimdi bizim için bir kahraman gibi. Bu takımda fırsata sahip olan tüm oyuncular şanslı çünkü Manchester United için oynuyorlar.

"TURU GETİRDİ"

101greatgoals: Altay Bayındır, Odegaard'ın penaltısını mükemmel bir şekilde kurtardı ve Manchester'a turu getirdi.

Bu sezon United formasıyla 4 maça çıkan Altay Bayındır, henüz Premier Lig'de forma şansı bulamadı.