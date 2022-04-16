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Spor

Altay Bayındır: İnşallah dilediğimiz şekilde ligi bitiririz

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2022 Cumartesi 23:21 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 23:21
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Göztepe karşılaşmasında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Genç kaleci, "Önemli maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizi konuşacağız. Bu maçın da bambaşka hikayesi vardı. Göztepe'ye de kalan maçlarda başarılar diliyorum. Arda Güler'e maşallah. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Altay, "Çok güzel bir camiayız, herkes bizi destekliyor. Biz de sahada mücadele ediyoruz. Her maç final, inşallah dilediğimiz şekilde ligi bitiririz." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.

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