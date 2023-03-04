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Spor

Altay Bayındır: Kazanmak her zaman güzeldir

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
Altay Bayındır: Kazanmak her zaman güzeldir
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Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Altay Bayındır, "Kazanmak her zaman güzeldir, mutluyuz. Taraftarla maç öncesi konuştum, pozitif olmayan sözler geliyordu. Onlara "Türk insanı olduğumu, aynı ülkede yaşadığımızı" söyledim. Herkes kazanmak istiyor, rakip futbolcuya saldırıyor. Bizler aynı ülkenin evladıyız, aynı ülkede yaşıyoruz. Üç günlük dünyada yaşıyoruz. Bir depremde sevdiklerini, aileni kaybediyorsun. Çok zor bir süreçten geçtik. Bazı şeylerden ders almalıyız. İnsanlık çok başka bir şey. Kazanmak, kaybetmek var. Depremzedelere Beşiktaş maçında oyuncak atılması, Göztepe maçında top atılması harikaydı. Birlikte çok güzel, buna devam etmeliyiz." dedi.

Milli file bekçisi, sözlerini, "Taraftarlarımızı hep yanımızda isteriz. Galibiyeti onlara armağan etmek için boş tribünü alkışladık. Onları mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Her maçımız önemli, her maçımız final ama hayatta daha önemli şeyler de var." ifadeleriyle tamamladı.

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