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Spor

Altay Bayındır: Kim oynuyorsa ona destek olmalıyız

A Milli Takım kalecilerinden Altay Bayındır, golsüz beraberlikle sonuçlanan İtalya maçının ardından görüşlerini aktardı.

5 Haziran 2024 Çarşamba 01:46 - Güncelleme:
Altay Bayındır: Kim oynuyorsa ona destek olmalıyız
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Milli takım oyuncularından Altay Bayındır, 0-0 biten İtalya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın sakatlığına değinen Altay, "Ozan inşallah kısa süre içinde aramıza katılır, ne olduğunu da tam anlayamadık. Hastaneye gitmiş sanırım." dedi.

Kendisini hazır tuttuğunu söyleyen Altay, "Ben psikolojik olarak hazırım, oynamadığım sürede de oynuyormuş gibi çalıştım. Milli takımımızın büyüklüğünün farkındayım. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bugün kazanabilirdik de ama olmadı. Önümüzdeki turnuvaya hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak takımdaki diğer kaleciler hakkında konuşan Altay, "Mert ağabey büyüğümüz zaten. Uğurcan ile de sık sık mesajlaşırız, aramız çok iyi yani. Başarının gelmesi için zaten iyi bir takım ruhu olmalı. Kim oynuyorsa ona destek olmalıyız." sözlerini sarf eti.

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