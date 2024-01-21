Manchester United'da Altay Bayındır krizi! Dünyası başına yıkıldı

Fenerbahçe'de taraftarın eleştiri odağı olan Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için İngiltere'ye gitti. Sezon başında Manchester United'a imza atan milli kaleci, henüz forma şansı bulamadı. Gittiği günden bu yana yedek kulübesinde çıkamayan file bekçisi, bir şok daha yaşadı.

ALTAY BAYINDIR'IN DÜNYASI BAŞINA YIKILDI!

Yedek olarak forma giyeceği maç için gün sayan Altay için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kırmızı Şeytanlar, birinci kalecileri Andre Onana'nın performansından memnun olmayınca Altay Bayındır'a fırsat vermek yerine yeni bir kaleci transfer etmeye karar verdiler. ManU, Lazio'nun İtalyan kalecisi Ivan Prevedel'i listesine ekledi. İngiliz ekibi, ara transfer döneminde İtalyan file bekçisi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Andre Onana'nın yedek kaleci statüsüne düşmesi ve Altay'ın üçüncü kaleci olarak tercih edileceği belirtiliyor.

Star Gazetesi