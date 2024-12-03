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Spor

Altay Bayındır Manchester United ile yol ayrımında

2023 yaz transfer döneminde İngiliz devi Manchester United'a transfer olan ve Andre Onana'nın arkasında ikinci kaleci olarak bekleyen milli kaleci Altay Bayındır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Çok az süre bulan ve bu durumdan memnun olmayan 26 yaşındaki genç eldiven takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

3 Aralık 2024 Salı 15:24 - Güncelleme:
Altay Bayındır Manchester United ile yol ayrımında
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Manchester United forması giyen Altay Bayındır için ayrılık iddiası gündeme geldi.

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Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır, önümüzdeki iki transfer döneminden birinde İngiliz ekibinden ayrılabilir.

Manchester United'ın milli futbolcudan memnun olduğu ancak Altay'ın ikinci kaleci için fazla iyi olduğu ve şans bulamadığı kaydedildi.

Manchester United'ın Altay konusundaki bu gelişmelerin ardından Onana'nın arkasına yeni bir kaleci arayışlarına başladığı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki file bekçisinin Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Manchester United'a 2023 yazında Fenerbahçe'den transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde şu ana kadar sadece 3 maçta şans bulabildi.

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