  • Altay Bayındır Manchester United taraftarından övgüyü kaptı! ''Aradığımız ruh bu''
Spor

Altay Bayındır Manchester United taraftarından övgüyü kaptı! ''Aradığımız ruh bu''

Altay Bayındır, Premier Lig'de Manchester United'ın Sunderland'ı 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından yaptığı hareketle gündem oldu. Milli file bekçisinin Sunderland maçının ardından kaleyi koruyan Senne Lammens'in yanına gitmesi ve oyuncuya sarılması İngiliz taraftarlardan övgü topladı. İşte detaylar...

6 Ekim 2025 Pazartesi 14:55
Altay Bayındır Manchester United taraftarından övgüyü kaptı! ''Aradığımız ruh bu''
Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de ilk kez Sunderland karşılaşmasında yedek kaldı.

Manchester United'da Sunderland karşılaşmasında kaleyi Senne Lammens korudu ve ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Altay Bayındır'ın maçın ardından Senne Lammens'in yanına gitmesi ve Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarından tam not aldı.

ALTAY İÇİN YORUMLAR

Altay Bayındır için yapılan yorumlar şu şekilde:

"İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"

"Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik"

"Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."

AMORIM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçının ardından kaleci tercihi için açıklama yaptı.

Ruben Amorim, "Senne Lammens, buraya geldiğinde Altay Bayındır oynuyordu ve Lammens'in geldiğinde uyum sağlaması gerektiğini görebiliyordunuz. Yeni bir ülke, yeni antrenmanlar, sizlerin (basına) kalecilere uyguladığınız çok büyük baskı. İlk maçına çıkması için biraz hazırlık yapması gerekiyordu." dedi.

Lammens'in Sunderland karşısındaki ilk maç performansını da değerlendiren Amorim, "İyi iş çıkardı. Maç sırasında kalede rahat görünüyordu. Bu da çok iyi bir işaret." diye konuştu.

