Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, pazar günü oynanan Kayserispor maçında Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Kimseye zarar verecek bir karaktere bir sahip olmadığını ifade eden Altay, "Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı" dedi.

Kariyerinde hiç kırmızı kart görmediğini ifade eden Altay, "Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız" şeklinde konuştu.