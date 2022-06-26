Altay bayındır resmen imzalıyor! Tarihe geçecek rakam belli oldu

Avrupa ekiplerinin radarında olan Altay Bayındır için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

FENERBAHÇE'DEN ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

Fenerbahçe, başarılı performansıyla birçok Avrupa kulübünün takibinde olan Altay Bayındır için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki file bekçisi ile yeni sözleşme imzalamak ve olası bir transferden gelir elde etmek istiyor.

SERBEST KALMA MADDESİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin Altay Bayındır için serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Milli kaleci eğer bu rakamla transfer olursa kulüp tarihinin en pahalı transfer satışı olacak.

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ALTAY BAYINDIR'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 31 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki kaleci 11 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, kalesinde 34 gole engel olamadı. Milli kaleci 18 karşılaşmayı da sakatlığı nedeniyle kaçırdı.