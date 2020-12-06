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Spor

Altay Bayındır: Rodallega bana vurdu

Fenerbahçe'nin Denizlispor galibiyetinde performansıyla öne çıkan isimlerin başında gelen Altay Bayındır maç sonu konuştu.

06 Aralık 2020 Pazar 22:10 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 22:10
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Fenerbahçe'nin Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Altay Bayındır karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisi adına çok iyi bir maç olduğunu vurgulayan Altay, "Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım. Gerçek Fenerbahçe taraftarlarımıza, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüp onların desteğiyle her zaman pozitif bir şekilde inşallah devam ederiz. Sezon sonunda hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız." dedi.

"ACELE EDİYOR"

Penaltı pozisyonundan bahseden Altay, "Tek bir pozisyondan bahsetmek istiyorum. Rodallega bana vurdu, hoca hemen penaltı gösterdi. VAR var, en son VAR'a gidersin. Acele ediyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin seri galibiyetlere ihtiyacı olduğunun altını çizen Altay, "Bizim için önemli maçtı. Bir takımın başarısı için önemli olan iyi savunmadır. Gol yemeden 1 gol atarsan 3 puan atarsın. Bu kurtarışlar var. Gelecek hafta alacağımız 3 puanlar var. Fenerbahçemizin buna ihtiyacı var". dedi.

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