Altay Bayındır sakatlandı! Maça devam edemedi

EURO 2020 öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaşan A Milli Takımımız'da sakatlık... 17 Nisan'da sakatlanan ve el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından formasına kavuşmuş, Milli Takım davetini almıştı.
Azerbaycan maçına ilk 11'de başlayan yıldız kaleci, 72. dakikada Ghorbani'nin faulü sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sekerek kenara gelen Altay'ın yerine Gökhan Akkan oyuna dahil oldu.