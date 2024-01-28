Altay Bayındır siftah yaptı, ManU turladı!

Manchester United, İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Newport County ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Rodney Parade Stadyumu'nda oynandı. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan milli futbolcu Altay Bayındır'ın ilk resmi maçında Manchester United, Newport County'i 4-2 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.

5 GOLLÜ MAÇ UNITED'IN

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Fernandes, 13. dakikada Mainoo, 68. dakikada Antony ve 90+4. dakikada Höjlund'dan geldi. Newport County'in gollerini ise 36. dakikada Morris ve 47. dakikada Evans attı.

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90 DAKİKA SAHADA KALDI

Manchester United forması giyen genç kaleci Altay Bayındır, İngiliz ekibinde ilk maçına çıktı. Milli futbolcu 90 dakikada sahada kaldı.

Maça ilk 11'de sahaya ve 90 dakikada sahada kalan file bekçisi Altay Bayındır, bu süre zarfında 4 kurtarış yaptı. Genç kaleci attığı 29 pasın 23'ünde başarılı oldu.