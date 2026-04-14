İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7287
  • EURO
    52,7837
  • ALTIN
    6960.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı
Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Milli kaleci için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü.

14 Nisan 2026 Salı 21:04
ABONE OL

Manchester United'da kaleci rotasyonunda yer alan Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlenen milli kaleci için Beşiktaş devreye girdi. Ocak ayında yapılan girişim sonuçsuz kalırken, siyah-beyazlıların bu kez daha ciddi bir adım attığı belirtildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Altay Bayındır'ın temsilcilerinin Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesi için Manchester United ile bonservis pazarlığının tamamlanması gerektiği aktarıldı.

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a yaklaşık 4.3 milyon sterlin karşılığında transfer olan milli kalecinin ayrılığı halinde Beşiktaş'a imza atabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Manchester United'da bir diğer kaleci Andre Onana'nın da kiralık olarak bulunduğu Trabzonspor'dan ayrılmasının beklendiği, tecrübeli kaleci Tom Heaton'a ise 1 yıllık yeni sözleşme önerilebileceği ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra büyük operasyon

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.