Manchester United'da kaleci rotasyonunda yer alan Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlenen milli kaleci için Beşiktaş devreye girdi. Ocak ayında yapılan girişim sonuçsuz kalırken, siyah-beyazlıların bu kez daha ciddi bir adım attığı belirtildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Altay Bayındır'ın temsilcilerinin Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesi için Manchester United ile bonservis pazarlığının tamamlanması gerektiği aktarıldı.

2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a yaklaşık 4.3 milyon sterlin karşılığında transfer olan milli kalecinin ayrılığı halinde Beşiktaş'a imza atabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Manchester United'da bir diğer kaleci Andre Onana'nın da kiralık olarak bulunduğu Trabzonspor'dan ayrılmasının beklendiği, tecrübeli kaleci Tom Heaton'a ise 1 yıllık yeni sözleşme önerilebileceği ifade edildi.