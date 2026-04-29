Bu sezon beklediği istediği başarılara ulaşamayan İngiliz devi Manchester United, kadrosunu yeniden şekillendirme kararı aldı.

Kırmızı-Şeytanlar birçok futbolcusu ile yollarını ayırma kararı alırken, Altay Bayındır da bu isimler arasında yerini aldı.

ALTAY BAYINDIR SÜPER LİG'E DOĞRU!

Gelecek sezon çalışmalarını şimdiden sürdüren Beşiktaş ise milli kaleci için devreye girdi. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki kaleci ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Öte yandan Manchester United'da yıllık 3 milyon euroya yakın kazanan Altay Bayındır'ın maaşında indirime gideceği de belirtildi.

Milli kaleciyi 2023 yılında 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna katan Manchester United'ın Altay'ın bonservisinde kolaylık sağlayacağı öne sürüldü.

Bu sezon 6 maçta görev yapan milli file bekçisi, bu maçlarda kalesini gole kapatamazken, 11 gole de engel olamadı.