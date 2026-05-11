  • Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular
Spor

Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'den 2 kulüp, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:24
İngiliz devi Manchester United, kadrosunda büyük bir yapılanmanın eşiğine gelirken birçok futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Kırmızı-Şeytanlar'da forma giyen Altay Bayındır'ın ise takımdan ayrılmaya kesin gözüyle bakılıyor.

SÜPER LİG'DE ALTAY BAYINDIR YARIŞI

Milli futbolcu, gelecek sezonda Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Trabzonspor, milli file bekçisi için devreye girdi.

Siyah-beyazlıların prensipte anlaşmaya vardığı Altay Bayındır için Trabzonspor'da yarışa dahil oldu.

İki ekip de görüşmelerini sürdürürken, tecrübeli kalecinin Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

MAAŞI BELLİ OLDU!

İngiliz devinde yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Altay Bayındır, mevcut maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

Milli kaleciyi 2023 yılında 5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den kadrosuna katan Manchester United'ın Altay'ın bonservisinde kolaylık sağlayacağı aktarıldı.

Premier Lig'de bu sezon 6 maçta Manchester United kalesini koruyan Altay, 11 kez gol yedi.

