Altay Bayındır sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı maçta yaşadığı diz travması nedeniyle sakatlanan Altay Bayındır'ın sahalara döneceği gün belli oldu. Altay Bayındır'ın sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı Ümraniyespor maçına yetişmesi bekleniyor.
Dinamo Kiev maçının ardından Fenerbahçe Kulübü, diz travması yaşadığı tespit edilen Altay Bayındır'ın Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
RİSKE EDİLMEDİ
Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Slovacko ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak sakatlığı nedeniyle riske edilmeyip yedek kulübesinde bekletilmişti.
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile karşılaşacağı maça yetişmesi bekleniyor.
Star Gazetesi