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  • Altay Bayındır sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi
Spor

Altay Bayındır sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Altay Bayındır'ın sahalar döneceği gün belli oldu. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Altay Bayındır'ın ligin ilk haftasında oynanacak Ümraniyespor maçına yetişmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi5 Ağustos 2022 Cuma 18:58 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile karşılaştığı maçta yaşadığı diz travması nedeniyle sakatlanan Altay Bayındır'ın sahalara döneceği gün belli oldu. Altay Bayındır'ın sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı Ümraniyespor maçına yetişmesi bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR, DİNAMO KİEV MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Dinamo Kiev maçının ardından Fenerbahçe Kulübü, diz travması yaşadığı tespit edilen Altay Bayındır'ın Slovacko ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

RİSKE EDİLMEDİ

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Slovacko ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak sakatlığı nedeniyle riske edilmeyip yedek kulübesinde bekletilmişti.

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ALTAY BAYINDIR LİGE YETİŞİYOR

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile karşılaşacağı maça yetişmesi bekleniyor.

Star Gazetesi

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