Altay Bayındır transferi resmen duyuruldu! Süper Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, umduğunu bulamadı. İngiliz devi, gelecek sezon için harekete geçti ve kaleci transferi için düğmeye bastı. Kırmızı Şeytanlar, yeterli derecede süre alamayan Altay Bayındır ile de yollarını ayırma kararı aldı.

ALTAY BAYINDIR'A YOL GÖZÜKTÜ

Milli kaleci, İngiliz ekibinde oldukça az süre aldı. Gelecek sezonda daha çok forma giymek isteyen genç file bekçisi de, takımdan ayrılmaya sıcak bakmaya başladı. Süper Lig ekipleri, Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ederken, 26 yaşındaki kalecinin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor. Manchester United, Altay'ın bonservisinde kolaylık sağlamayı planlıyor.

KALECİ ARAYIŞI BAŞLADI

Portekiz basınında yer alan habere göre; Gelecek sezon ligde şampiyonluk hedefleyen Manchester United, Porto kalecisi Diogo Costa'ya gözünü dikti. Takımın birinci kalecisi Andre Onana ile de yolların ayrılabileceği aktarıldı.

90 DAKİKA OYNADI

Altay Bayındır, İngiliz ekibinde yalnızca 1 maçta süre aldı ve kalesinde 2 gol gördü.

Star Gazetesi