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Spor

Altay Bayındır'a gün doğdu! ManU kalesi artık onun

Sezon başında Manchester United'a transfer olan ve Andre Onana'nın arkasında yedek bekleyen Altay Bayındır'a gün doğdu. Kamerunlu kaleci Onana'nın milli davet alması üzerine ManU kalesini 25 yaşındaki genç yıldız Altay Bayındır devralacak.

30 Aralık 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Altay Bayındır'a gün doğdu! ManU kalesi artık onun
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'ın yolunu tutan Milli kaleci Altay Bayındır'a müjdeli bir haber geldi. Kamerunlu kaleci Onana'nın kalesini son kez koruması bekleniyor.

ALTAY'A GÜN DOĞDU!

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun kalesinde mücadele edecek. Tecrübeli eldiven böylelikle en az 5 hafta, Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyemeyecek. Bu süreçte kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'ın kalesini koruması bekleniyor.

ONANA SON KEZ...

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'dan kaleyi devralacak. Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun'un kadrosuna çağrıldı. Nottinghgam Forest ile bugün oynanacak maçta da son kez kaleyi koruması beklenen Onana'nın yokluğunda Altay'ın, en az 5 maçta eldivenleri giymesi planlanıyor.

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