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Spor

Altay Bayındır'a kötü haber! Yedek kulübesine hapsoldu

Sezon başında Manchester United'a transfer olan ve şu ana kadar Andre Onana'nın arkasında forma şansı bekleyen Altay Bayındır'ın dünyası başına yıkıldı. Afrika Kupası'na gidecek olan Onana'nın yerine ilk 11'e geçmesi beklenen Altay'ı Manchester United'ın aldığı transfer kararı üzdü. İşte detaylar...

1 Ocak 2024 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
Altay Bayındır'a kötü haber! Yedek kulübesine hapsoldu
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Altay Bayındır'ın da forma giydiği Manchester United için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Andre Onana'nın yerine milli oyuncumuz Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyordu ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILABİLİR

Mirror'da yer alan habere göre; sezonu riske atmak istemeyen Manchester United, Onana'nın yokluğunu David de Gea ile doldurabilir.

Haberde 33 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği ifade edildi.

HENÜZ İMZA ATMADI

Geçtiğimiz yaz MANU'dan ayrılan başarılı file bekçisi henüz bir takıma imza atmadı. Daha önce, De Gea'nın kariyerine nokta koyabileceği de yazılıyordu.

ALTAY ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'den 5milyon euroya transfer edilen Altay Bayındır ise henüz İngiliz ekibinde forma şansı bulamadı.

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