Altay Bayındır'a piyango! Geri dönüyor

Fenerbahçe'nin kalesini uzun süredir koruyan genç kaleci Altay Bayındır, sezon başında İngiliz temsilcisi Manchester United'a transfer olmuştu. Kırmızı Şeytanlar'da henüz formayla tanışamayan milli kaleciye gün doğdu. Premier Lig ekibinin bir diğer kalecisi Andre Onana, inişli çıkışlı performansıyla bir süredir eleştiriliyordu.

ALTAY BAYINDIR'A MÜJDE!

Son olarak Kamerunlu kaleci Andre Onana, milli takımından Afrika Kupası için davet aldı. Ada basını ise, bu süreçte kaleyi Altay Bayındır'ın devralacağını duyurdu.

Yapılan habere göre milli file bekçisi, Tottenham Hotspur, West Ham United, Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa maçlarında ilk 11'e dönüp kaleyi koruyacak.

Haberin detaylarında Andre Onana hatalarıyla eleştirilirken, milli davetin Altay için bir fırsat olduğu ve Kırmızı Şeytanlar'ın kalesini bir daha bırakmayabileceği söylendi.