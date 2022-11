Altay Bayındır'a yeni sözleşme! Tam 18 milyon...

Fenerbahçe'de bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman taraftarların tepkisini çeken milli kaleci Altay Bayındır'la ilgili flaş bir karar alındı.

Bazı maçlarda taraftarların hedefinde olan 24 yaşındaki file bekçisine sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus sahip çıkmıştı.

"OYUNCULAR ARASINDA AYRIM YAPMAYIN"

Rennes'le 3-3 berabere kalınan maçta gösterilen tepki sonrası taraftarlara mesaj gönderen Jesus, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın. İyi anlarda, bizim güçlü olmamız için her zaman bize destek oluyorlar. Ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Bugün Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir.

Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Evet takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar, çünkü ben ayrım yapmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"HOCA BENİM OLDUĞU GİBİ HER OYUNCUNUN ARKASINDA"

Jesus'un bu desteğiyle ilgili konuşan başarılı kaleci ise hocasına teşekkür ederek, "Hoca benim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizleri destekliyor. Bizler de sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup o sistemi uygulamaya çalıştığımız için.

Hocanın bizim arkamızda durması, her oyuncu için hem öz güven veriyor hem de daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyoruz, her gün bir çok şeyi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Her şey masaya yatırılıyor.

Sağ olsun hocamız bütün oyunculara, hepimize sahip çıkıyor. Bu da bizim için çok önemli. Babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

YENİ SÖZLEŞME

Yaşanan bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la ilgili flaş bir karar aldı.

Sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciye yeni mukavele teklifinde bulundu.

Genç eldivenin 4.5 milyon TL olan maaşının, yeni anlaşmada revize edilerek 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öğrenildi. Serbest kalma maddesinin konulup konulmayacağı henüz netlik kazanmayan sözleşmenin süresi ise 4 yıllık.