Manchester United forması giyen Altay Bayındır, kulübün resmi internet sitesine konuştu. Milli file bekçisi, çok çalıştığını ve kaleye geçmesi durumunda elinden geleni yapacağını söyledi. İşte Altay Bayındır'ın sözleri...

"ÇALIŞIYORUM, OYNAMAK İSTİYORUM"

"Her zaman hazır olmam gerekiyor. Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın size ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve oynamak istiyorum."

"OYNAMAYA İHTİYACIM VAR"

"Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli."

"KENDİNİZİ GÖSTERMELİSİNİZ"

"Futbolda antrenmanda ve maçta farklı şeyler yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. İkisi birbirinden farklı şeyler. Antrenman sahasında çok çalışabilir ve her şeyi yapabilirsiniz ama maçta kendinizi göstermeniz gerekir."

"KENDİNİZİ MAÇTA GÖSTERMELİSİNİZ"

"Kendinizi maçta göstermek daha önemli çünkü maçta kendinizi gösterseniz herkes bunu görebilir. Elbette antrenmanda çok çalışmanız ve kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ama bu ikisi farklı şeyler. Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekiyor."

"BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Geçen yıl uzun süre şans bulamadım, sadece bir maçta oynadım. Bu benim için yeterli değil. Ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmalı ve çok çalışmalısınız. Hayatta her şey değişebilir."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Eğer şansa bulursam hazır olacağım. Kaleye geçersem kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım"