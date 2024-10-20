Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Manchester United eşleşmesi ve Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar....

"HER OYUNCUYA NASİP OLMAZ"

"Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için özel bir durum. Her oyuncuya bu nasip olmaz. Yıllarca kaptanlığını yaptığın, güzel şeyler yaşadığın, bazen acılar biriktirdiğin takımımı karşı rakip olacağım. Sahada her zaman oynadığın takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ama benim için bu maç çok özel ve anlamlı olacak. Fenerbahçe'de tarif edilemez duygular yaşadım. Buna da bir yenisi eklenecek diye düşünüyorum."

"TARAFTAR BENİ GÜZEL KARŞILAR"

-Fenerbahçe ile eşleşince ne hissettin?

"Açıkçası mutlu oldum. Tek maç oynanıyor, ya kendi evimizde ya da deplasmanda. Buraya deplasman demek de bana garip geliyor. Aslında bana deplasman olarak da gelmiyor. Sadece farklı bir soyunma odasında olacağım. Fenerbahçe'den güzel şekilde ayrıldım. Taraftarlarımız da beni güzel karşılayacaktır."

"AMELİYAT SÜRECİM OLDU"

"Ayrılmadan önceki son senemde bir ameliyat sürecim oldu. Birçok sakatlıklar yaşadım. Bazen uzun süre şampiyon olamamanın verdiği taraftarda bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol kolay bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor. "

"ELEŞTİRİLERİN SEBEBİ BU"

"Fenerbahçe'de oynadığım tüm seneler boyunca elimden, ayağımın altından kaçırarak gol yemedim. Ciddi anlamda bireysel hatalı bir gol yemedim. Birçok maçta da takımımı katkı sağladığımı düşünüyorum. Bu eleştiriler taraftarın uzun süredir istediği şampiyonluktan doğan bir şey."

"EVE GİDİP TEK BAŞIMA AĞLADIM"

"11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim."

"FENERBAHÇE TARİHİNDE BU OLMAMIŞTIR"

"Fenerbahçe'de olduğum her maç hiçbir zaman kaçmadan, mücadeleyi bırakmadan her zaman taraftarı mutlu edebilme çabası içindeydim. Çok da gururluyum. Çok güzel günler geçirdim. Çok güzel de bir ayrılık süreci yaşadım. Fenerbahçe tarihinde böyle ayrılık olmamıştır."

"UYKUSUZ GECELERİM OLDU"

"Benim uykusuz geçirdiğim geceler oldu ayrılık sürecimde. Ankaragücü'nde oynarken de aynısını yapmıştım. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala birçok büyük kulüp beni aradı ama 'başkanla konuşun' dedim. Sözleşmeli olduğun bir kulübe her zaman saygı duymanız lazım. En son Fenerbahçe başkanı ile görüştüm. O da kulüple görüştü ve her şey olması gerektiği gibi oldu. O dönemde bana 'seninle sözleşme yapalım, sezon sonunda ücretsiz olarak bize gelirsin' teklifi de geldi bana ama bunu kabul etmedim."

"ÜCRETSİZ AYRILMA DURUMUM VARDI"

"Fenerbahçe'den ücretsiz ayrılma durumum vardı. Herhangi bir takıma imza atabilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı ama bu karakterime yakışan bir durum değildi. Tepkilere rağmen kabul etmedim. Bu Altay'ın karakteri. Ertesi gün başkanımızın yanına gittim. Maddiyat anlamında çok iyi bir sözleşme vardı. Başkanımıza 'sözleşme uzatalım' dedim. Süreç böyle gelişti. Başkanımız da zaten havalimanında açıkladı bunları."

"FENERBAHÇEMİZİN ÇOK GÜZEL KADROSU VAR"

"Fenerbahçemizin gerçekten çok güzel bir kadrosu var. İyi ve yıldız oyuncular var. Alternatif oyuncular da kapasitesi yüksek, iyi oyuncular. Benim dönemimde değişkenlik gösteren bir savunma vardı. Ben 5-6 maç üst üste aynı savunma oyuncularıyla oynamadım. Bazı stoperler bazı pozisyonlarda topu ayağına ister. Oyuncunun karakteri, durduğu yer, atacağı pas... Birçok farklı özellikli oyuncu var. Bu değişkenlik kaleciyi de etkiliyor."

"SİSTEMİMİZİ ÇÖZDÜLER"

"Jorge Jesus ile ilk yarı çok iyi başlangıç yaptık. Herkes rahat rahat maç izlemeye başladı. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarıda artık rakip takımlar sistemimizi çözmeye başladı."