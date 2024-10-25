İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2883
  • EURO
    37,2301
  • ALTIN
    3016.59
  • BIST100
    8900.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı
Spor

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, eski takımı sarı lacivertliler için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

25 Ekim 2024 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçında Kadıköy'e rakip olarak çıkan ve alkışlarla karşılanan milli kaleci Altay Bayındır'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

"CANIM FENERBAHÇEM"

Maç öncesi ısınmadaki fotoğrafları paylaşan milli kaleci; "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem" ifadelerini kullandı.

İşte Altay Bayındır'ın paylaşımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.