İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6951
  • EURO
    37,4302
  • ALTIN
    3188.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır'dan Manchester United taraftarına mesaj
Spor

Altay Bayındır'dan Manchester United taraftarına mesaj

Altay Bayındır, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan Rangers maçının ardından yaptığı paylaşımda taraftara teşekkür etti.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Altay Bayındır'dan Manchester United taraftarına mesaj
ABONE OL

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli file bekçisi, maç sonu takım fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına, "Tek takım, tek aile! Birlikte savaştık ve kazandık. Desteğiniz çok şey ifade ediyor, muhteşem taraftarımıza teşekkür ederiz!" ifadelerini yazdı.

Altay Bayındır'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FA Cup'ta Arsenal ile oynanan maçta dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve iki penaltı kurtaran 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers maçını da altı kurtarışla tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.