Spor

Altay Bayındır'dan Onana yorumu: Trabzonspor'da iyi gidiyor

Milli kaleci Altay Bayındır eski takım arkadaşı Andre Onana için 'Şu anda Trabzonspor forması giyiyor ve gayet iyi gidiyor.' ifadelerini kullandı.

AKŞAM15 Ekim 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Altay Bayındır'dan Onana yorumu: Trabzonspor'da iyi gidiyor
Karadeniz ekibi, Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana'nın sezon sonunda tapusunu almak istiyor. Sportsyahoo'daki habere göre İngiliz ekibiyle temaslar şimdiden kuruldu. Onana, yeni sezonda M.United'da düşünülmüyor. Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır da açıklamalarda bulundu: "Manchester United'da iyi bir kaleci gurubumuz var. Saha dışında da ilişkilerimiz güçlü. Andre Onana ile de iyi anlaşıyordu. Şu anda Trabzonspor forması giyiyor ve gayet iyi gidiyor." Öte yandan Onana'nın formasını giydiği Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetti.

DEPLASMAN YASAĞI YOK

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada bordo-mavili taraftarlara deplasman tribünü kısıtlaması uygulanmayacak. Karadeniz derbisinde Trabzonsporlu futbolseverler, stadyumda takımlarını tribünden destekleyebilecek.

