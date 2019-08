Altay Bayındır'dan Trabzonspor maçı için iddialı sözler

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan genç file bekçisi Altay Bayındır, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Öncelikle sezonun geride kalan iki haftasını değerlendiren genç oyuncu, ardından takım içindeki havadan bahsetti ve bireysel performansına değindi.

Trabzonspor maçında taraftarları tribüne çağıran Altay'ın açıklamalarından derlediklerimiz ise şöyle:

TARAFTARLARIMIZLA BÜTÜNLEŞTİK

"Lige başlangıcı iyi yaptık. Bu iki galibiyet takıma çok şey kattı ancak önümüzde daha çok maç var. Sadece iki maç kazandık. Bunun bilincinde diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Başlangıçta farklı bir galibiyet alarak taraftarlarımızla bütünleştik. Fenerbahçe camiasının uzun süredir istediği ve beklentisi içinde olduğu bir durumdu bu. Sevindirici bir durum ancak böyle şeylere fazla kapılmadan yolumuza en emin şekilde devam etmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Bu hafta Trabzon'la bir maçımız var. Her maç gibi bu karşılaşmada çok önemli. Bu maça da çok iyi konsantre olup, taraftarlarımızla birlikte iç içe aldığımız puanlara yenilerini ekleyip; yolumuza devam etme düşüncesindeyiz. İnşallah da öyle olur.

HOCALARIMIZ GEREKLİ KONUŞMALARI YAPTI

İlk maçın atmosferi bambaşkaydı. İkinci maç daha farklı bir atmosferdi ama biz şunu öğrendik. Bizim için iyi de bir şey oldu. 1-0 geriye düştük, bırakmadık. Çünkü maç 1-0, 1 gol attığında beraberliği yakalıyorsun. Bu durum diğer skorlar içinde geçerli. Maç 90 dakika. Hiçbir zaman 'maç bitti, yenildik; öndeler, atamayız' gibi düşünceye kapılmadan devam ettik. Hocalarımızda gerekli konuşmayı devre arasında yaptılar. İkinci yarıya birlik beraberlik içinde çıktık. Taktik disiplinden kopmadan oynadık. Bizim için güzel bir maçtı. İnşallah bu güzel hikayelere yenilerini ekleriz

Kesinlikle karakter göstermeye devam edeceğiz. Sonuçta Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Büyük bir camia. Taraftarın tribünde, futbolcularında sahada verdiği enerjiyi hep birlikte yaratacağımız sinerji ile bu devam edecektir. Bu bir savaştır. Bu savaşı lider vasıflarda devam ettirmemiz gerekiyor.

EMRE AĞABEY BÜYÜK BİR DEĞER

Öncelikle tesisteki arkadaşlıktan bahsetmek isterim. Tabi ki, kazanan herkes mutlu olur. İki haftadır bunu yaşıyoruz ve sürdürmek istiyoruz. Güzel bir atmosfer var. Herkes iç içe, hoca herkesle sohbet içerisinde. Futbolcular kaynaşma içerisinde. Bunu sağlamak çok önemli. Öncelik bu. Bir arkadaşın hata yaptığında senin onun açığını kapatmaya mücadele edersen zaten takım oluyorsun. Emre ağabey bu konuda başrol oynuyor. Büyük bir değer. Yemekler organize ediyor. Devamı gelecektir. Çok güzel bir birliktelik var.

ANTRENMANDA REKABET VE MÜCADELE VAR

Saha dışında arkadaşlık; sahada, antrenmanda rekabet ve mücadele var. Bu da bizim yararımıza. Çift kaleyi yüzde yüz kazanma hırsıyla yaptığımızda bu da sahaya yansıyacaktır. Verimli çalışalım ki maçta problem yaşamayalım.

BAŞARININ ANAHTARI BİRLİKTELİK

Taraftarlarımız her şeyin bilincinde. Trabzsonspor maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Herkesi maça davet ediyoruz. Fenerbahçe camiasına, armasına yakışır bir şekilde hep kazanalım. Hep mutlu olalım, kazanan taraf olalım. Futbolda kazanmak ve kaybetmekte var. Tabi ki de problemler yaşadığımız olacak. Dolayısıyla her zaman hep destek, tam destek. Burada herkes sonuna kadar destek vermeli. Başarını en büyük anahtarı da iç içe, birlikte olmaktır. Bu birlikteliği ve kenetlenmeyi sağladığımız takdirde o kenedi kimse açamaz. Bizde her zaman başarılı taraf oluruz.

ÇALIŞMALARIMI SAHA DIŞINDA DA SÜRDÜRÜYORUM

Hocamla birlikte gerekli konuşmaları ve çalışmaları yapıyoruz. En önemlisi bence bir futbolcunun ne kadar çok çalışması gerektiğinin bilincinde olması. Ne olursan ol, nerede olursan ol her zaman çalışman gerektiğini bilinçaltında tutmalısın. Bende böyle yapıyorum. Sonuçta başarı ve kazanmak için çalışmak lazım. Ben de bunun için her alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da böyle. Bende en iyi şekilde bu camiaya sonuna kadar hizmet veririm."