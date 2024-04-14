Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in, ceza sahası dışı performansı hayal kırıklığı yaşatıyor.

Hırvat file bekçisinin, bu zaafının giderilmesi için 15 Mart'ta teknik ekibe ülkesinde birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic dahil edildi ancak duruma çare olamadı.

Son iki maçta bu şekilde kalesinde 3 gol gören sarı-lacivertli eldiven, Trabzonspor'dan 1, Olympiakos'tan 2 gol yedi. Toplamda ceza sahası dışından isabet eden 37 şutta 11 golü kalesinde gördü. Ligde ceza sahası dışından 8 kez ağlarını düşürürken, Avrupa'da kalesinde 3 gole engel olamadı ve dışarıdan %30'luk gol yeme değerine ulaştı.

Livakovic, bu performansıyla sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a giden selefi Altay Bayındır'ı mumla arattı. Milli kaleci, geçen dönem 34 karşılaşmada ceza sahası dışından kalesine gelen 29 şutta ağlarında sadece 4 gol görmüştü