Altay Bayındır'ı rahatlatan haber Arabistan'dan geldi

Manchester United'da ilk maçına çıkmayı bekleyen Altay Bayındır'a iyi haberler gelmeye devam ediyor. Premier Lig devinin as kalecisi Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda. Kamerunlu eldiven, turnuvada henüz forma giyebilmiş değil ve bu da elinin sıcak kalmasını engelleyen bir durum. Ayrıca kulübe geri döneceği iddia edilen David de Gea'dan da Altay için müjdeli haberler var.

DE GEA TEHLİKESİ VARDI

Manchester United'ın eski kalecisi David de Gea'nın Old Trafford'a geri döneceği bir süredir konuşuluyordu. Özellikle as kaleci Andre Onana'nın üst üste yediği hatalı goller ve Afrika Uluslar Kupası'nın oynanacak olmasıyla birlikte bu haberler, 2023'ün aralık ayında bir hayli artmıştı. Ancak United, eski kalecisini şu ana kadar geri döndürmedi ve gelen haberler, De Gea'nın artık United'da oynamayacağı yönünde.

Altay Bayındıra Suudi Arabistan müjdesi Manchester Unitedda ilk maçına çıkmadan iyi haberi aldı

SUDDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, daha önce Al-Nassr ve Newcastle United ile bağlantı kuran De Gea'ya yeni bir talip daha çıktı. Haberde, Suudi Pro Lig kulübü Al-Shabab'ın, İspanyol eldiveni renklerine bağlamak istediği bildirildi. Bu gelişme ile birlikte Altay Bayındır'ın takımda üçüncü kaleci olma ihtimali devre dışı kaldı. Hatta Fanatik'e konuşan İngiliz gazeteci James Hunsley'e göre, millî kaleci bu süreçte iyi performans sergilerse Onana'dan kaleyi kalıcı olarak devralabilir.