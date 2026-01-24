Altay Bayındır'ın Manchester United'daki geleceğine yönelik belirsizlik giderek artarken milli eldivenin takımdan ayrılacağına dair söylentiler de zirve yapmıştı. Bir süredir Süper Lig'e döneceği öne sürülen Altay için beklenen haber yine İngiltere'den geldi.

BEŞİKTAŞ SÖYLENTİLERİ

Mert Günok ile yollarını ayıran ve Jörgensen transferinden de istediği sonucu henüz alamayan Beşiktaş'ta Altay Bayındır ismi bir süredir gündemdeki yerini koruyordu.

İngiliz basınında Altay'ın Beşiktaş'ın yolunu tutacağına dair iddialar oldukça sık dillendirilirken bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı.

İNGİLİZLER DUYURDU

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Manchester United, Altay Bayındır'ı sezon sonuna kadar bırakmayı düşünmüyor.

Haberin detaylarında ManU'da Altay Bayındır'ın Süper Lig'e dönüşünün artık olası görünmediği belirtildi. Altay'ın da aklında henüz ayrılık gibi bir düşünce olmadığı ve kariyerine Premier Lig'de devam edeceği bildirildi.

United'da şimdiye kadar 17 resmi maçta kaleyi koruna Altay Bayındır, 31 gol yedi. Deneyimli file bekçisi, 3 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.