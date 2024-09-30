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Spor

Altay Bayındır'ı üzen haber! İngiliz devindeki geleceği tehlikeye girdi

İngiliz ekibi Manchester United'a 1 yıl önce transfer olan Altay Bayındır şu ana kadar yalnızca 2 maçta görev aldı. İngiliz basınında çıkan habere göre milli eldivenin İngiliz takımındaki geleceği tehlikeye girdi. İşte detaylar...

30 Eylül 2024 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ı üzen haber! İngiliz devindeki geleceği tehlikeye girdi
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Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın, İngiliz takımındaki geleceği sıkıntıya girdi. The Sun'ın haberine göre; Premier Lig devi, Sunderland kalecisi Nathan Patterson'ı kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, takımın as kalecisi Andre Onana'nın istikrarsız performansından endişe duyduğu ve Kamerunlu file bekçisini Altay Bayındır'dan daha fazla zorlayacak bir kaleci arayışında olduğu belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton'un, Championship takımı Sunderland'de forma giyen Nathan Patterson'ı incelemeye aldığı ifade edildi.

Sunderland'in Patterson'ın bonservisini yaklaşık 20 milyon sterlin olarak belirlediği ancak daha azına da razı olabileceği ileri sürüldü.

Haberde, Erik ten Hag'ın Onana'yı ilk tercihi olarak gördüğü, Patterson'ın yedek kaleci olarak transferinin gerçekleşmesi halinde Altay'ın oynama şansının kalmayacağı ve Türk eldivenin başka bir takıma transfer olabileceği kaydedildi.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Altay Bayındır, Eylül 2023'te transfer olduğu Manchester United'da 2 maça çıkabildi ve kalesinde 2 gol gördü. Milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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