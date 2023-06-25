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Spor

Altay Bayındır'ı yıkan haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşmaya yakın olması genç kaleci Altay Bayındır için önemli bir kararın alınmasında etkili oldu. İşte detaylar...

25 Haziran 2023 Pazar 13:27 - Güncelleme:
Altay Bayındır'ı yıkan haber! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
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Bu sezon Fenerbahçe kalesinde gösterdiği performans ile eleştirilerin odağı olan 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, sezon ortasında 2027 yılına kadar sözleşme uzattığı Altay Bayındır için beklenmedik bir karar aldı.

KANARYA, ALTAY BAYINDIR İÇİN GÖRÜŞMELERE AÇIK

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe bir süredir yakından takip ettiği Dominik Livakovic için yeniden harekete geçti. Fenerbahçe, Hırvat kaleci ile anlaşması durumunda Altay Bayındır ikinci kaleci durumuna düşecek. Fenerbahçe'nin ise yedek kulübesinde beklemek istemeyen Altay Bayındır için en az 10 milyon euro bonservis ücreti getirecek bir kulüp ile masaya oturmaya hazır olduğu öğrenildi.

YETERLİ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

Altay Bayındır sezon boyunca yediği hatalı goller ile taraftarın eleştirisine maruz kaldı. Zaman zaman Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı destekleyen açıklamalar yaparak oyuncunun moralini yüksek tutmaya çalışmıştı. Ancak Altay Bayındır tüm bu çabalara rağmen performans olarak yeterli bir seviyeye gelemedi. Milli file bekçisi ligin ikinci kısmında ise bel fıtığı ameliyatı olarak sezonu erken kapattı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Altay Bayındır bu maçlarda 45 golü kalesinde görürken 14 maçta ise kalesini gole kapadı.

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